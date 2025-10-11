(Adnkronos) – Nella prima grande parata militare celebrata negli ultimi due anni, la leadership nordcoreana ha presentato ieri sera per la prima volta il nuovo missile balistico intercontinentale di cui si è dotato il Paese, Hwasong-20, definito questa mattina "il più potente sistema d'arma strategico nucleare" dall'agenzia di stampa Kcna. Nel corso dell'evento, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha esortato le forze armate a diventare un'entità "invincibile" in grado di "distruggere tutte le minacce". L'occasione per la parata militare in piazza Kim Il Sung, intitolata al nonno di Kim, è stata l'80° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori della Corea, al potere nel Paese. Presenti ad assistere alla parata il premier cinese Li Qiang, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev e il segretario generale del Partito Comunista del Vietnam To Lam. Oltre al missile Hwasong-20, con gittata sufficientemente ampia da raggiungere obiettivi negli Stati Uniti, secondo l'agenzia KCNA, l'esercito ha anche presentato altri sistemi d'arma, come i missili ipersonici. Nel suo discorso, Kim ha parlato dello "spirito combattivo eroico" e della "vittoria" che le forze armate hanno ottenuto sui campi di battaglia stranieri per la giustizia internazionale e la vera pace.
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Parata a Pyongyang, Kim presenta il nuovo missile intercontinentale balistico
(Adnkronos) – Nella prima grande parata militare celebrata negli ultimi due anni, la leadership nordcoreana ha presentato ieri sera per la prima volta il nuovo missile balistico intercontinentale di cui si è dotato il Paese, Hwasong-20, definito questa mattina "il più potente sistema d'arma strategico nucleare" dall'agenzia di stampa Kcna. Nel corso dell'evento, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha esortato le forze armate a diventare un'entità "invincibile" in grado di "distruggere tutte le minacce". L'occasione per la parata militare in piazza Kim Il Sung, intitolata al nonno di Kim, è stata l'80° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori della Corea, al potere nel Paese. Presenti ad assistere alla parata il premier cinese Li Qiang, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev e il segretario generale del Partito Comunista del Vietnam To Lam. Oltre al missile Hwasong-20, con gittata sufficientemente ampia da raggiungere obiettivi negli Stati Uniti, secondo l'agenzia KCNA, l'esercito ha anche presentato altri sistemi d'arma, come i missili ipersonici. Nel suo discorso, Kim ha parlato dello "spirito combattivo eroico" e della "vittoria" che le forze armate hanno ottenuto sui campi di battaglia stranieri per la giustizia internazionale e la vera pace.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.