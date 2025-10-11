(Adnkronos) – A poche ore dalla sfida Estonia-Italia, in programma oggi, sabato 11 ottobre, Roberto Mancini torna a parlare di Nazionale. L'ex ct, che ha trascinato gli azzurri al trionfo negli Europei 2021, è stato ospite del Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, dove ha raccontato anche del suo addio e di un rapporto con il presidente federale Gabriele Gravina ormai logorato: "C'è stata qualche parola, un po’ di incomprensioni. Sarebbe stato sicuramente meglio chiarire le situazioni, da parte mia in primis. Poi si fanno anche delle scelte sbagliate". Il riferimento è all'addio alla Nazionale per allenare quella dell'Arabia Saudita, avventura quasi disastrosa, che oggi si è trasformata in rimpianto. Mancini era anche uno dei candidati alla panchina azzurra dopo l'esonero di Luciano Spalletti e prima della nomina a ct di Gennaro Gattuso: "Ho sperato di poter tornare ad allenare la Nazionale per il post Spalletti, ma sapevo anche che era impossibile”.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Italia, Mancini: “Ho sperato di tornare ad allenare la Nazionale”
(Adnkronos) – A poche ore dalla sfida Estonia-Italia, in programma oggi, sabato 11 ottobre, Roberto Mancini torna a parlare di Nazionale. L'ex ct, che ha trascinato gli azzurri al trionfo negli Europei 2021, è stato ospite del Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, dove ha raccontato anche del suo addio e di un rapporto con il presidente federale Gabriele Gravina ormai logorato: "C'è stata qualche parola, un po’ di incomprensioni. Sarebbe stato sicuramente meglio chiarire le situazioni, da parte mia in primis. Poi si fanno anche delle scelte sbagliate". Il riferimento è all'addio alla Nazionale per allenare quella dell'Arabia Saudita, avventura quasi disastrosa, che oggi si è trasformata in rimpianto. Mancini era anche uno dei candidati alla panchina azzurra dopo l'esonero di Luciano Spalletti e prima della nomina a ct di Gennaro Gattuso: "Ho sperato di poter tornare ad allenare la Nazionale per il post Spalletti, ma sapevo anche che era impossibile”.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.