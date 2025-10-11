(Adnkronos) – Tre persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli avvenuto sulla statale 16 'Adriatica' a Ferrara. Lo riferisce Anas precisando che la strada attualmente è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto al km 91,55 e il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità locale, per consentire le operazioni di rilievo e soccorsi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine e il personale del 118, per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Incidente sulla statale ‘Adriatica’ a Ferrara, tre morti
(Adnkronos) – Tre persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli avvenuto sulla statale 16 'Adriatica' a Ferrara. Lo riferisce Anas precisando che la strada attualmente è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto al km 91,55 e il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità locale, per consentire le operazioni di rilievo e soccorsi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine e il personale del 118, per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.