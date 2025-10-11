(Adnkronos) – L'Italia torna in campo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 11 ottobre, la Nazionale del Ct Gennaro Gattuso affronta l'Estonia a Tallinn, a Le Coq Arena. Gli azzurri tornano a giocare contro gli estoni dopo il 5-0 della gara d'andata, giorno del debutto in panchina del nuovo commissario tecnico Gattuso. L'Italia è al momento seconda nel gruppo I, a 9 punti, e insegue la Norvegia prima a quota 15 ma con una partita in più. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Estonia-Italia. Ecco le probabili formazioni di Estonia-Italia, in campo stasera alle 20:45:
Estonia (4-2-3-1) Hein; Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Saarma; Sappinen. Ct. Henn
Italia (4-4-2) Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct. Gattuso Estonia-Italia sarà visibile in esclusiva sulla Rai, che trasmetterà la partita in tv in diretta su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Rai Play.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Estonia-Italia, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla
(Adnkronos) – L'Italia torna in campo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 11 ottobre, la Nazionale del Ct Gennaro Gattuso affronta l'Estonia a Tallinn, a Le Coq Arena. Gli azzurri tornano a giocare contro gli estoni dopo il 5-0 della gara d'andata, giorno del debutto in panchina del nuovo commissario tecnico Gattuso. L'Italia è al momento seconda nel gruppo I, a 9 punti, e insegue la Norvegia prima a quota 15 ma con una partita in più. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Estonia-Italia. Ecco le probabili formazioni di Estonia-Italia, in campo stasera alle 20:45:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.