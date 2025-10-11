(Adnkronos) –
Novak Djokovic ha perso la semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Oggi, sabato 11 ottobre, Velentin Vacherot si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 41 minuti, complici anche dei problemi fisici accusati dal serbo, che ha chiesto ancora una volta l'intervento del fisioterapista ed è sembrato accusare, come nel resto dei match a Shanghai, le dure condizioni di gioco. Per il tennista monegasco, numero 204 del ranking Atp, si tratta della prima finale in carriera in un Masters 1000, e ora si giocherà il titolo contro il vincente della sfida tra il cugino Arthur Rinderknech e Daniil Medvedev. Nole invece deve rinunciare alla speranza di vincere il suo titolo numero 101 della carriera.
Djokovic, addio titolo 101: perde semifinale Shanghai, Vacherot in finale
