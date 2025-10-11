(Adnkronos) – "Se pensiamo di isolarli siamo dei coglioni, non trovo altra definizione". Così Massimo D'Alema, alla Festa del Foglio, a proposito della foto che a Pechino lo ha ritratto con i partecipanti alle celebrazioni degli ottanta anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Nello scatto, anche il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. "Se si sfugge alla semplificazione – afferma l'ex presidente del Consiglio – si vede che la maggior parte delle persone presenti nella foto proviene da Paesi democratici. Non hanno la visibilità di Putin e del dittatore nord coreano, ma lì c'era il presidente del Parlamento della Corea del Sud, il primo ministro dell'Indonesia, il rappresentante del governo indiano". "Se li mettiamo insieme, e io mi offro per un corso di formazione professionale, se facciamo i conti di quante persone sono rappresentati lì, si tratta dell'80% del genere umano", prosegue. Nel suo intervento, D'Alema esprime anche giudizi sul governo di Giorgia Meloni: "E' vero che la Meloni non perde, però la Meloni è immobilismo assoluto. Qualche volta ha delle intemperanze verbali ma nelle azioni rispetto a lei Rumor fu sconvolgente. Questo governo è un governo che riesce a non farsi mal volere perché non fa nulla". E il centrosinistra? "Fa bene a cercare l'unità. L'unità è la precondizione ma non basta, ci vuole una visone del futuro, un'idea di cambiamento del Paese. Io non ho una visione catastrofica, sono confidente del fatto che progressivamente il centrosinistra riesca a fare questo. Bisogna che discuta un po' di più e che faccia tesoro delle esperienze anche non positive".
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
D’Alema e la foto con Putin e Kim a Pechino: “C’era l’80% dell’umanità, isolarli è da coglio…”
(Adnkronos) – "Se pensiamo di isolarli siamo dei coglioni, non trovo altra definizione". Così Massimo D'Alema, alla Festa del Foglio, a proposito della foto che a Pechino lo ha ritratto con i partecipanti alle celebrazioni degli ottanta anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Nello scatto, anche il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. "Se si sfugge alla semplificazione – afferma l'ex presidente del Consiglio – si vede che la maggior parte delle persone presenti nella foto proviene da Paesi democratici. Non hanno la visibilità di Putin e del dittatore nord coreano, ma lì c'era il presidente del Parlamento della Corea del Sud, il primo ministro dell'Indonesia, il rappresentante del governo indiano". "Se li mettiamo insieme, e io mi offro per un corso di formazione professionale, se facciamo i conti di quante persone sono rappresentati lì, si tratta dell'80% del genere umano", prosegue. Nel suo intervento, D'Alema esprime anche giudizi sul governo di Giorgia Meloni: "E' vero che la Meloni non perde, però la Meloni è immobilismo assoluto. Qualche volta ha delle intemperanze verbali ma nelle azioni rispetto a lei Rumor fu sconvolgente. Questo governo è un governo che riesce a non farsi mal volere perché non fa nulla". E il centrosinistra? "Fa bene a cercare l'unità. L'unità è la precondizione ma non basta, ci vuole una visone del futuro, un'idea di cambiamento del Paese. Io non ho una visione catastrofica, sono confidente del fatto che progressivamente il centrosinistra riesca a fare questo. Bisogna che discuta un po' di più e che faccia tesoro delle esperienze anche non positive".
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.