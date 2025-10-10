(Adnkronos) – Massiccio attacco della Russia sull'Ucraina nella notte del 10 ottobre con droni e missili contro le infrastrutture energetiche del Paese: un bambino è stato ucciso nella città meridionale di Zaporizhia, mentre ampie zone di Kiev sono rimaste senza elettricità. Il Kyiv Independent riferisce di forti esplosioni e di missili balistici lanciati da terra intorno alle 2:30 ora locale, mentre la Russia attaccava la capitale ucraina. Ulteriori esplosioni sono state segnalate intorno alle 3:30. "Dalle esplosioni appena avvenute, è in corso un attacco missilistico balistico. I missili, uno dopo l'altro, la difesa aerea è attiva", ha dichiarato alle 2:41 il capo dell'Amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko , confermando le segnalazioni. Otto persone sono state ricoverate in ospedale nella capitale, ha riferito il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. "La riva sinistra è senza elettricità. Ci sono anche problemi con la rete idrica", ha aggiunto.
Ucraina, raid Russia contro infrastrutture energia: blackout a Kiev. Morto un bimbo a Zaporizhia
