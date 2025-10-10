Teatro Cucinelli di Solomeo, stagione 2025-26 tra grandi nomi e prime nazionali

Una stagione di grande prestigio per il Teatro Cucinelli di Solomeo. Il direttore del Teatro Stabile dell’Umbria Nino Marino ha presentato il cartellone 2025/26, composto da 12 appuntamenti che spaziano dal teatro di prosa alla danza internazionale, dalla musica d’avanguardia alle marionette.

«Il Teatro Cucinelli – ha dichiarato Marino – si conferma uno dei centri più vitali della proposta artistica del Teatro Stabile dell’Umbria. Ad aprire la stagione sarà Toni Servillo, l’attore italiano più amato e riconosciuto a livello internazionale».

L’inaugurazione è fissata per venerdì 31 ottobre alle 21 con “Il fuoco sapiente”, spettacolo scritto da Giuseppe Montesano. Servillo, reduce dalla Coppa Volpi vinta all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, porta in scena un monologo sull’importanza della cultura greca.

Tra gli appuntamenti più attesi due prime nazionali. Il 22 novembre debutta “Delitto e castigo” di Dostoevskij nell’adattamento di Glauco Mauri per la regia di Andrea Baracco. A maggio, in occasione del centenario della nascita di Dario Fo, Matthias Martelli interpreterà “Lu Santo Jullàre Françesco” diretto da Leo Muscato.

La stagione accoglie anche figure leggendarie della scena internazionale. Il 29 e 30 gennaio Laurie Anderson, icona della performance art newyorkese, presenterà “Republic of Love”, un viaggio attraverso le ombre del nostro tempo viste con la lente dell’amore. Il 15 e 16 gennaio spazio alla danza con “RI TE”, incontro tra il flamenco di Israel Galván e la danza contemporanea di Marlene Monteiro Freitas.

Il 5 e 6 novembre Giuseppe Zeno ed Euridice Axen daranno vita a “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”, l’opera cult di Lina Wertmüller che li vede nei ruoli di Mariangela Melato e Giancarlo Giannini.

Completano il programma Federico Buffa con “Olimpiadi tra guerra e pace” (13 dicembre), Andrea Pezzi con “Intelligenza Naturale” (26 febbraio), Ivan Cotroneo con “La denuncia” (19 marzo) e la Compagnia Carlo Colla & Figli con “Il Pifferaio Magico” (28 e 29 marzo).

Due gli appuntamenti per il pubblico di tutte le età: “Zanna Bianca” di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia (1 febbraio) e “Il Pifferaio Magico” (28 e 29 marzo). Il 19 aprile una maratona teatrale con Evelina Rosselli, Michela Cescon e Anna Foglietta darà voce a tre autrici del Novecento italiano: Alice Ceresa, Anna Banti e Dolores Prato.

Info e biglietti

Prenotazioni al botteghino telefonico regionale: 075 57542222 (giorni feriali dalle 17 alle 20, esclusi festivi). Vendita presso il botteghino del Teatro Morlacchi di Perugia (075 5722555) e al Teatro Cucinelli il giorno dello spettacolo. Acquisto online su www.teatrostabile.umbria.it

