sabato 11 Ottobre 2025
S&P, confermato rating ‘BBB+ dell’Italia: outlook stabile

adn-ultimora
5

(Adnkronos) – L'agenzia di rating S&P ha confermato il rating 'BBB+' dell'Italia. L'outlook è stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

