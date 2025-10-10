(Adnkronos) – L'agenzia di rating S&P ha confermato il rating 'BBB+' dell'Italia. L'outlook è stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale.
Ultim'ora - AdnKronos
S&P, confermato rating ‘BBB+ dell’Italia: outlook stabile
