(Adnkronos) – È in corso a Ostia un massiccio servizio straordinario di controllo per affermare legalità e sicurezza, condotto dai carabinieri, con il supporto di un elicottero, delle unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (Api). L’operazione è coordinata dalla Procura di Roma e si inserisce nelle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Già dalle prime fasi dell’intervento, i carabinieri di Ostia hanno sequestrato numerose dosi di cocaina, crack e hashish, rinvenute nei nascondigli durante le perquisizioni domiciliari e i blitz nei cosiddetti fortini dei pusher, in particolare nei lotti di piazza Gasparri. Sette le persone fermate e condotte in caserma, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti. L’operazione sta suscitando grande apprezzamento tra i residenti del quartiere, molti dei quali si sono spontaneamente avvicinati ai carabinieri per esprimere gratitudine e sostegno. L’Arma dei Carabinieri "conferma il proprio impegno costante nel contrasto alla criminalità diffusa, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità sul territorio".
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ibrahimovic: “Milan, tutti dobbiamo credere allo scudetto. Allegri? Il primo trofeo gliel’ho fatto vincere io”
Gaza, per la ricostruzione serviranno tempo e soldi: le stime possibili a poche ore dal cessate il fuoco
Ostia sorvegliata speciale, maxi blitz dei carabinieri contro il crimine
(Adnkronos) – È in corso a Ostia un massiccio servizio straordinario di controllo per affermare legalità e sicurezza, condotto dai carabinieri, con il supporto di un elicottero, delle unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (Api). L’operazione è coordinata dalla Procura di Roma e si inserisce nelle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Già dalle prime fasi dell’intervento, i carabinieri di Ostia hanno sequestrato numerose dosi di cocaina, crack e hashish, rinvenute nei nascondigli durante le perquisizioni domiciliari e i blitz nei cosiddetti fortini dei pusher, in particolare nei lotti di piazza Gasparri. Sette le persone fermate e condotte in caserma, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti. L’operazione sta suscitando grande apprezzamento tra i residenti del quartiere, molti dei quali si sono spontaneamente avvicinati ai carabinieri per esprimere gratitudine e sostegno. L’Arma dei Carabinieri "conferma il proprio impegno costante nel contrasto alla criminalità diffusa, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità sul territorio".
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.