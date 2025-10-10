(Adnkronos) – Il Nobel per la Pace per il 2025 è andato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana. Lo ha annunciato il Comitato del Nobel.
Nobel per la Pace alla venezuelana Maria Corina Machado
