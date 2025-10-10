Musetti, un altro passo verso le Atp Finals: come cambia la race con il ko di Auger-Aliassime a Shanghai

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti è sempre più vicino alle Atp Finals a Torino. Il tennista azzurro, numero 9 del ranking Atp, al momento è ottavo nella race, la classifica a punti della stagione in corso che porta alla qualificazione al torneo i migliori 8 del circuito. Musetti, dopo il ko contro Auger-Aliassime a Shanghai, resta qui ottavo con 3435 punti. La sconfitta del toscano contro il canadese è stata in però in parte attutita dall'immediata eliminazione di Auger-Aliassime al turno successivo, contro il francese Rinderknech. Il canadese resta dunque a quota 2905, a -530 punti dall'azzurro e non potrà accorciare, lasciando a Lorenzo un margine ancora importante verso il traguardo di fine stagione. A Torino, Musetti potrebbe raggiungere Sinner, qualificato da tempo. E regalare all'Italia un'incredibile doppietta.
