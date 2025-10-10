Israele, via libera del governo al piano di pace per Gaza: in vigore il cessate il fuoco

(Adnkronos) –
Via libera del governo israeliano alla prima fase del piano di pace per Gaza. Dopo la firma in Egitto tra Israele e Hamas l'ok del governo che determina ufficialmente l'entrata in vigore del cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 in cambio del rilascio di detenuti palestinesi, è arrivato nella notte. "Il governo ha ora approvato le linee guida per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti", ha annunciato l'ufficio del Primo Ministro nelle prime ore di venerdì mattina. Tutti i ministri del Partito Sionista Religioso e di Otzma Yehudit – riferisce il Jerusalem Post – hanno votato contro. Sia Smotrich che Ben-Gvir hanno espresso la loro contrarietà principalmente a causa dello scambio di prigionieri palestinesi previsto per il ritorno degli ostaggi israeliani. Ben-Gvir durante il gabinetto di sicurezza che ha preceduto il Consiglio dei ministri cui hanno preso parte anche l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ha chiesto di mettere il veto sul rilascio di specifici prigionieri inclusi terroristi condannati. Secondo l'accordo raggiunto tra Israele e Hamas in totale è previsto il rilascio di 250 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane e di circa 1.700 cittadini di Gaza in prigione dal 7 ottobre. Nessuna cerimonia macabra per il rilascio dei 48 ostaggi (20 vivi e 28 corpi) che dal 7 ottobre 2023 sono nelle mani di Hamas che secondo quanto affermato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump "dovrebbero essere rilasciati lunedì o martedì" annunciando che al momento dello scambio "probabilmente sarò lì. Spero di esserci. Abbiamo in programma di partire domenica e non vedo l'ora". Dalle fila di Hamas, il portavoce Hazem Qassem ha fatto sapere di aver"informato i mediatori delle difficoltà legate alla consegna dei corpi dei defunti". Per questo una force congiunta israelo-statunitense-qatarino-egiziana sarà istituita per localizzare, dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, i corpi degli ostaggi deceduti a Gaza. Nessun pressing Usa intanto ci sarà sulla soluzione a due Stati. Alla domanda su quale fosse la sua opinione in merito Trump non ha preso posizione: "Non ho un'opinione. Mi atterrò a ciò che loro concorderanno". "Quello che è successo oggi è un momento storico", ha detto il presidente palestinese Mahmud Abbas, in un'intervista rilasciata all'emittente israeliana Channel 12. "Abbiamo sperato, e continuiamo a sperare, di poter porre fine allo spargimento di sangue che si sta verificando nella nostra terra, che sia nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania o a Gerusalemme Est", ha detto Abbas. "Oggi siamo molto felici che lo spargimento di sangue sia cessato. Speriamo che rimanga così e che pace, sicurezza e stabilità prevalgano tra noi e Israele". Il leader palestinese ha espresso la disponibilità dell'Anp a "lavorare in modo costruttivo" con il presidente degli Stati Uniti, che ha elogiato per i suoi "sforzi" nel raggiungimento della fine del conflitto. Abbas ha esteso la propria disponibilità a "tutti" i partner, compresi Francia e Arabia Saudita, che hanno co-presieduto la Conferenza internazionale di pace a New York lo scorso settembre, l'Algeria, sottolineando il suo status di paese arabo nel Consiglio di sicurezza dell'Onu, e tutti i membri del gruppo, nonché l'Assemblea generale delle Nazioni Unite "per raggiungere la stabilità e una pace duratura e giusta in conformità con la legittimità internazionale".
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Sciopero dei trasporti oggi 10 ottobre 2025, a Roma metro e bus a rischio: orari e linee interessate
Israele, via libera del governo al piano di pace per Gaza: in vigore il cessate il fuoco
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.