(Adnkronos) – Quanto tempo trascorrono online i ragazzi? In che modo l’Intelligenza Artificiale sta cambiando il loro modo di studiare, comunicare e imparare? E chi li prepara ad affrontare rischi e opportunità del mondo digitale? A queste domande risponde EduCyber Generations, l’evento promosso dal Moige (Movimento Italiano Genitori), previsto lunedì 13 ottobre alla Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini dove saranno presentati i nuovi dati dell’Istituto Piepoli sull’uso del digitale e dell’Intelligenza Artificiale tra bambini e adolescenti italiani. La ricerca fotografa un universo in continua evoluzione, dove la linea di confine tra vita online e offline è sempre più sottile. Al centro dell’incontro, le strategie per proteggere i minori dalle insidie del web, contrastare cyberbullismo e dipendenze digitali, e al tempo stesso promuovere un uso consapevole e sicuro della rete. L’appuntamento rientra nel progetto sociale intergenerazionale del Moige, volto a diffondere una nuova cultura della cittadinanza digitale, attraverso la collaborazione tra famiglie, scuole, istituzioni e imprese. Tra i relatori figurano rappresentanti del mondo politico, delle forze dell’ordine e del settore privato: Livio Gigliuto (Istituto Piepoli), senatore Maurizio Gasparri (Presidente del Gruppo di Forza Italia), Nunzia Ciardi (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Ivano Gabrielli (Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica), On. Elena Bonetti, Sen. Lavinia Mennuni, Sandra Cioffi (Cnu agcom), Veronica Nicotra (Anci), Fabrizio Iaccarino (Enel), Diego Ciulli (Google Italia), Andreana Esposito (Poste Italiane) e la content creator Angelica Massera, testimonial dell’iniziativa.
Ia, Moige presenta dati su rapporto tra giovani e digitale
