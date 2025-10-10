(Adnkronos) – 'La Ricetta della Felicità', in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.910.000 spettatori e il 18.6% di share. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale5, che ha conquistato 2.399.000 spettatori con uno share del 15.9%. Terzo piazzamento della serata per 'Black Adam' su Italia1, che ha incollato davanti al video 1.152.000 spettatori con il 6.8% di share. A seguire tra gli altri ascolti di prima serata: 'Piazzapulita' su La7 (912.000 spettatori, share 7.1%), 'Ore 14 Sera' su Rai2 (894.000 spettatori, share 6.6%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (821.000 spettatori, share 6.3%), 'Sinceramente Persia – One Milf Show' sul Nove (461.000 spettatori, share 2.7%), 'Blacklight' su Tv8 (331.000 spettatori, share 1.9%) e 'Attenti al Libro' su Rai3 (275.000 spettatori, share 1.7%). In access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale5 ha prevalso con 5.211.000 spettatori e il 25.3% di share, superando 'Affari Tuoi' su Rai1, che ha registrato 4.811.000 spettatori con il 23.3%. Prima, 'Cinque Minuti' ha interessato 3.989.000 spettatori (20.3%), mentre 'Gira La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.242.000 spettatori (21.2%).
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ibrahimovic: “Milan, tutti dobbiamo credere allo scudetto. Allegri? Il primo trofeo gliel’ho fatto vincere io”
Gaza, per la ricostruzione serviranno tempo e soldi: le stime possibili a poche ore dal cessate il fuoco
Ascolti tv 9 ottobre, vince ‘La Ricetta della Felicità’ su Rai1
(Adnkronos) – 'La Ricetta della Felicità', in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.910.000 spettatori e il 18.6% di share. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale5, che ha conquistato 2.399.000 spettatori con uno share del 15.9%. Terzo piazzamento della serata per 'Black Adam' su Italia1, che ha incollato davanti al video 1.152.000 spettatori con il 6.8% di share. A seguire tra gli altri ascolti di prima serata: 'Piazzapulita' su La7 (912.000 spettatori, share 7.1%), 'Ore 14 Sera' su Rai2 (894.000 spettatori, share 6.6%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (821.000 spettatori, share 6.3%), 'Sinceramente Persia – One Milf Show' sul Nove (461.000 spettatori, share 2.7%), 'Blacklight' su Tv8 (331.000 spettatori, share 1.9%) e 'Attenti al Libro' su Rai3 (275.000 spettatori, share 1.7%). In access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale5 ha prevalso con 5.211.000 spettatori e il 25.3% di share, superando 'Affari Tuoi' su Rai1, che ha registrato 4.811.000 spettatori con il 23.3%. Prima, 'Cinque Minuti' ha interessato 3.989.000 spettatori (20.3%), mentre 'Gira La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.242.000 spettatori (21.2%).
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.