Christian Vieri sbarca in Kings League al fianco di Diletta Leotta. Oggi, giovedì 9 ottobre, l'ex attaccante, tra le altre, di Lazio e Inter è stato annunciato come co-presidente della D-Power, la nuova squadra che debutterà nella prossima edizione del torneo. Ad annunciare l'arrivo di Vieri in Kings League è stato il profilo ufficiale della squadra: "Siamo entusiasti di presentarvi il co-presidente che guiderà la squadra al fianco di Diletta Leotta". "Una leggenda del calcio italiano, un trascinatore con carisma e centinaia di reti in carriera, insomma: un vero BOMBER!", si legge su Instagram, accanto a una foto in cui Vieri si mostra sorridente per questa nuova avventura al fianco di Leotta, già diventata la prima presidentessa della competizione e con cui lavora già insieme a Dazn, nelle vesti di opinionista.
Vieri in Kings League, sarà co-presidente della squadra di Diletta Leotta
