giovedì 9 Ottobre 2025
Sostenibilità, Testa (Omnisyst): “Italia ai primi posti in Europa per riciclo totale rifiuti e tasso circolarità”

adn-primapagina
Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Sul piano della sostenibilità, l’Italia “è ben collocata sia per la quantità di riciclo totale dei rifiuti urbani e industriali, sia per il tasso di circolarità – quante delle materie che vengono utilizzate nei processi produttivi deriva da materiale riciclato -. In entrambi gli ambienti siamo ai primissimi posti in Europa”. Lo ha detto oggi Chicco Testa, presidente di Omnisyst e di Assoambiente, intervenendo al convegno “Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali” presso Sda Bocconi School of Management, in collaborazione con Omnisyst. “Cominciamo ad avere a disposizioni grandi quantità di dati che dobbiamo analizzare e accoppiare alle tecnologie disponibili. Omnisyst è all’avanguardia: offriamo un servizio che garantisce la completa trasparenza e digitalizzazione di tutto il processo che accompagna questa fase, dalla presa d’atto al collocamento. Ma dobbiamo fare di più e offrire più servizi ai clienti”. “Per anni abbiamo ripetuto come i rifiuti potessero essere una risorsa, ora lo sono diventati veramente grazie alle tecnologie di riciclaggio che diventano sempre più precise ed efficienti. Siamo entrati in una nuova era”. Ha continuato: “Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali” presso Sda Bocconi School of Management, in collaborazione con Omnisyst. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

