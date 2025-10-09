(Adnkronos) – Un incendio elettrico è scoppiato giovedì mattina nell'abitazione del calciatore del Real Madrid Vinicius Junior, situata nella zona residenziale La Moraleja ad Alcobendas, secondo quanto riportato da Telemadrid. L'incendio sarebbe divampato nel controsoffitto della sauna situata nel seminterrato ed ha causato una grande nuvola di fumo che ha avvolto due piani dell'abitazione. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, riuscendo a domare le fiamme e a ventilare le stanze colpite.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Real Madrid, paura per Vinicius Jr: incendio nella sauna
