Partiti i due cantieri a Mantignana, parcheggio e allargamento via Fiorenzo di Lorenzo

giovedì 9 Ottobre 2025
«Siamo tornati a Mantignana per annunciare la partenza di due cantieri davvero importanti per questa parte del nostro territorio», ha dichiarato stamani (9 ottobre) il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, presentando gli interventi avviati nella frazione.

«Lo scorso anno – ha ricordato – siamo intervenuti per migliorare l’area verde, il piccolo parcheggio antistante al circolo e le strutture del circolo ricreativo. Oggi è partito il cantiere del grande parcheggio pubblico al centro del paese: avremo 90 posti auto, corsie a norma, illuminazione e nuovi alberi. Sarà un posto molto più bello e funzionale rispetto a quello che oggi abbiamo alle spalle».

Oltre al parcheggio, è stato avviato anche il cantiere per l’allargamento della sede stradale in via Fiorenzo di Lorenzo, nei pressi del ponticello: «Un’opera che i cittadini attendevano da tanto tempo. Con l’apertura di questi cantieri è inevitabile qualche disagio, che ricade sulla popolazione. Chiedo a tutti di avere pazienza: insieme miglioreremo la qualità di Mantignana».

