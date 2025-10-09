(Adnkronos) –
Jasmine Paolini e un 'alleato' speciale, di nome Jannik Sinner. L'azzurra, numero 8 del ranking Wta, ha spiegato dopo il match contro Tauson a Wuhan a cosa sono dovuti i miglioramenti dell'ultimo periodo: "Il mio ex allenatore, Renzo Furlan, stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo" le parole dell'azzurra, che ha raccontato con un aneddoto a cosa si deve la sua svolta in campo.
Paolini, oggi in corsa per la seconda qualificazione consecutiva alle Wta Finals, ha poi aggiunto: "Il mio allenatore è venuto da me dicendo ‘Jannik ha detto che devi fare questo’. Insomma, quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi semplicemente farlo. Come puoi dire di no a un consiglio di Jannik?". Nello specifico, però, nessuno spoiler: "Non posso dire di cosa si tratta perché altrimenti lo verrebbero a sapere anche le mie avversarie" ha aggiunto l'azzurra, che ora punta a entrare tra le migliori otto della stagione forte anche della dritta del numero 2 al mondo.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Bullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): “Da gennaio nuovo progetto, già fatto lavoro importante”
Paolini, l’aneddoto su Sinner: “Ho svoltato grazie a un consiglio di Jannik”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.