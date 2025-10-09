(Adnkronos) – Torna in campo l'Italia Under 20. La Nazionale allenata da ct Nunziata sfida oggi, giovedì 9 ottobre, gli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale Under 20 di scena in Cile. Gli azzurrini hanno chiuso il girone D al secondo posto alle spalle dell'Argentina, vincendo la gara d'esordio contro l'Australia, battuta 1-0, pareggiando 2-2 quella contro Cuba e perdendo di misura 1-0 contro l'Albiceleste. La sfida tra Italia e Stati Uniti è in programma oggi, giovedì 9 ottobre, alle ore 21.30. Ecco le probabili formazioni:
Stati Uniti (4-3-3): Beaudry; Westfield, Wynder, Kohler, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Gozo, Zambrano, Brennan. All. Mitrovic
Italia (4-3-3): Nunziante; Corradi, Natali, Amey; Cama, Mannini, Riccio, Benjamin; Mosconi, Iddrissou, Okoro. All. Nunziata Italia-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai Sport. La partita sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma e sull'app di RaiPlay, oltre che su FIFA+.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Bonifici istantanei e verifiche sui beneficiari, cosa cambia da oggi: le novità e a cosa fare attenzione
Italia-Stati Uniti, oggi Mondiali U20: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Italia-Stati Uniti, oggi Mondiali U20: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
(Adnkronos) – Torna in campo l'Italia Under 20. La Nazionale allenata da ct Nunziata sfida oggi, giovedì 9 ottobre, gli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale Under 20 di scena in Cile. Gli azzurrini hanno chiuso il girone D al secondo posto alle spalle dell'Argentina, vincendo la gara d'esordio contro l'Australia, battuta 1-0, pareggiando 2-2 quella contro Cuba e perdendo di misura 1-0 contro l'Albiceleste. La sfida tra Italia e Stati Uniti è in programma oggi, giovedì 9 ottobre, alle ore 21.30. Ecco le probabili formazioni:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.