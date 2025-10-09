Italia-Stati Uniti, oggi Mondiali U20: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Torna in campo l'Italia Under 20. La Nazionale allenata da ct Nunziata sfida oggi, giovedì 9 ottobre, gli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale Under 20 di scena in Cile. Gli azzurrini hanno chiuso il girone D al secondo posto alle spalle dell'Argentina, vincendo la gara d'esordio contro l'Australia, battuta 1-0, pareggiando 2-2 quella contro Cuba e perdendo di misura 1-0 contro l'Albiceleste. La sfida tra Italia e Stati Uniti è in programma oggi, giovedì 9 ottobre, alle ore 21.30. Ecco le probabili formazioni:

Stati Uniti (4-3-3): Beaudry; Westfield, Wynder, Kohler, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Gozo, Zambrano, Brennan. All. Mitrovic

Italia (4-3-3): Nunziante; Corradi, Natali, Amey; Cama, Mannini, Riccio, Benjamin; Mosconi, Iddrissou, Okoro. All. Nunziata Italia-Stati Uniti sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai Sport. La partita sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma e sull'app di RaiPlay, oltre che su FIFA+.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)