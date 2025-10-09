Bullismo, Onorato: “Su uso cellulare giovani serve intervenire rapidamente come istituzioni”

(Adnkronos) – “Siamo di fronte ormai a una generazione che ha avuto un'infanzia basata per la prima volta non sul gioco, ma sul cellulare. E c’è stata da parte delle istituzioni incapacità nell’affrontare la questione. Gli over 50 ora hanno una responsabilità educativa gigantesca, perché hanno esposto i giovani tra i 15 e 29 anni una situazione praticamente irrecuperabile. I numeri parlano chiaro: in Europa il primo motivo di morte tra i 15 e 28 anni è il suicidio, prima ancora degli incidenti. In Italia per fortuna è il secondo. Sull’uso del cellulare serve intervenire rapidamente come istituzioni per non lasciare sole le famiglie”. Così l’assessore ai grandi eventi, Sport, Turismo Roma Capitale, Alessandro Onorato, intervenuto agli ‘Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione’ sul bullismo, in corso al Palazzo dell'Informazione Adnkronos.
