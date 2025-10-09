(Adnkronos) – "Per la scuola il bullismo è un tema, ma la scuola non può essere lasciata da sola. Spesso si tende a delegare alla scuola tante azioni ma c'è bisogno di relazioni positive con l'esterno". Lo ha detto Cristina Costarelli, presidente dell'Anp (Associazione Nazionale Presidi) Lazio, intervenendo agli Stati generali dell'educazione e della prevenzione al Palazzo dell'Informazione Adnkronos. "Per questo la scuola deve aprirsi senza diffidenza e autoreferenzialità. E' importante -ha aggiunto- che i docenti capiscano i segnali, i cambiamenti di comportamento, i sintomi di disagio dei giovani".
Bullismo, Costarelli (Anp): “Docenti capiscano segnali ma scuola non sia lasciata sola”
