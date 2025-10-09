spot_img
giovedì 9 Ottobre 2025
Bullismo, Annalisa Minetti: “Con sport capito che se non potevo vedere luce, potevo essere luce”

(Adnkronos) – ''Lo sport mi ha dato la possibilità di non definirmi disabile ma di definirmi specialmente abile. Lo sport più di qualsiasi altra cosa mi ha dato la possibilità di capire che anche se non potevo vedere la luce potevo essere luce''. Così Annalisa Minetti, atleta paralimpica, intervenendo agli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, a Roma. ''Lo sport a scuola è una materia fondamentale per riconoscere le proprie abilità e per avere un orientamento, per riconoscersi persone di valore, capaci di ritrovare la forza sempre anche quando non c'è – ha aggiunto – Lo sport insegna ad amare la fatica e a cercare di andare sempre oltre il proprio limite''. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

