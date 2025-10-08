Straquasar, torna la classica del podismo corcianese

Appuntamento domenica 9 novembre con l’ottava edizione della Straquasar, una delle gare podistiche più attese del panorama umbro. Partenza e arrivo al Quasar Village alle ore 10 per un percorso di circa 10 chilometri e mezzo che attraverserà il suggestivo borgo di Solomeo.

L’evento, organizzato dal Quasar Village insieme all’Unatici Ellera Corciano (presieduta da Anna Maria Falchetti) e alla Cdp Atletica Perugia, con il supporto di Archi’s Comunicazione, propone anche quest’anno un tracciato rinnovato: più agevole e caratteristico, completamente chiuso al traffico automobilistico e immerso nelle campagne del territorio.

Accanto alla gara competitiva, riservata agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva in possesso di certificazione medica agonistica, si svolgeranno il Walking Quasar di 8 chilometri, una camminata autogestita attraverso le campagne, e la tradizionale passeggiata di 3,5 chilometri aperta anche alle scuole.

Le preiscrizioni sono in corso sul sito www.icron.it (info al 360343785). Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara, mentre i vincitori saranno premiati con Gift Card spendibili presso le attività commerciali del Quasar. Riconoscimenti anche per i primi tre assoluti uomini e donne, i primi cinque di ciascuna delle 13 categorie previste e le prime tre società classificate.

Confermato anche quest’anno il premio alla memoria di Eros Bastianini, podista che aveva partecipato alle prime cinque edizioni della manifestazione. Il riconoscimento, in collaborazione con Euronics, sarà assegnato ai “senatori” della Straquasar, coloro che hanno preso parte a tutte le edizioni della gara.

La manifestazione si svolge sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas, con la collaborazione dell’associazione L’Unanuova, del Comune di Corciano e della Protezione Civile, che garantirà la sicurezza lungo tutto il percorso.