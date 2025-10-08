(Adnkronos) – Utilizzare il digitale come leva per sburocratizzare e semplificare le informazioni e dare una migliore efficienza ai servizi erogati. E' la strada indicata da Fabio Romano, responsabile Sviluppo Camere e Territorio di InfoCamere, durante la presentazione di 'Camera del futuro', il progetto di trasformazione digitale dell'ente camerale di Palermo ed Enna. "La 'Camera del futuro' – ha spiegato – è basata su agenti virtuali muniti di IA, sempre disponibili ad assistere imprese. Basta quindi faldoni cartacei e passaggi obbligatori agli sportelli, ma consultazioni immediate in ufficio o a casa, senza orari e limiti. Tutto questo si trova nel nuovo sito della Cciaa, progettato sulla base delle esigenze dell'utenza". "Gli assistenti virtuali sono in grado di dare risposte autonomamente o di accompagnare l'imprenditore nella ricerca o nel fissare appuntamento con gli uffici, eventualmente anche virtuale – aggiunge – Questo è un supporto molto importante per le aziende che non hanno dipendenti, con il fine di inventariare e portare su digitale tutti i servizi attualmente erogati: semplificare, pagare, condividere documenti. Altro passaggio importante è quello di portare la Camera di Commercio nei territori, incontrando imprenditori presso enti partner e organizzazioni con cui sono state attivate collaborazioni”.
Romano (InfoCamere): “Basta faldoni e sportelli, tutto gestibile 24 ore su 24”
