mercoledì 8 Ottobre 2025
Regionali, centrodestra trova accordo su Lobuono in Puglia e Stefani in Veneto

(Adnkronos) – Il centrodestra avrebbe trovato un'intesa sulle ultime caselle mancanti per le regionali, ovvero Puglia e Veneto. La decisione sarebbe emersa durante il vertice tra i leader della maggioranza tenutosi oggi a palazzo Chigi, convocato per discutere della manovra economica. In Puglia il candidato governatore sarebbe il civico Luigi Lobuono mentre per il dopo Zaia sarebbe stato scelto il vice di Matteo Salvini, Alberto Stefani.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

