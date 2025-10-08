(Adnkronos) – Il prezzo dell'oro sale ancora. I future, con consegna a dicembre a New York, hanno brevemente superato la soglia psicologica dei 4.000 dollari l'oncia per la prima volta nella storia. L'oro spot è aumentato di oltre il 50% dall'inizio dell'anno, rendendolo uno degli asset principali con le migliori performance a livello globale. Gli osservatori del mercato ritengono generalmente che l'impennata dei prezzi dell'oro rifletta una combinazione di molteplici fattori: un indebolimento del dollaro statunitense e una maggiore incertezza fiscale hanno notevolmente aumentato l'attrattiva dell'oro come bene rifugio, mentre l'attuale chiusura parziale del governo statunitense e i ritardi nella pubblicazione dei dati economici chiave hanno lasciato i mercati senza una chiara indicazione sulle prospettive economiche.
Oro, il prezzo sale ancora e supera i 4.000 dollari
