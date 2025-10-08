Mostre, Bracco (Fond. Bracco): “Diagnostica per immagini applicata a dipinti per Art from Inside”

spot_img
mercoledì 8 Ottobre 2025
(Adnkronos) – "Questo progetto, che è cresciuto negli anni, nasce dall’idea di applicare alle opere d’arte le tecnologie diagnostiche che normalmente vengono adottate per le persone. Questo approccio ha consentito di ottenere una serie di approfondimenti e di nuove conoscenze assolutamente non prevedibili”. Così Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco e del Gruppo Bracco, alla visita in anteprima dell'esposizione 'Art from Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza', nata dal progetto multidisciplinare della Fondazione e prodotta con Palazzo Reale, in collaborazione con 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore e promossa dal Comune di Milano-Cultura.  Aperta al pubblico dal 9 ottobre al 6 gennaio a Palazzo Reale, la mostra multimediale svela i diversi strati e le tecniche che compongono i capolavori pittorici dei grandi maestri del ‘400-‘700 grazie all’ausilio di tecnologie avanzate, come la Tac, i raggi x e la spettroscopia. "La mostra è gratuita, aperta a tutti, soprattutto ai giovani, che spero vengano e tengano in considerazione che il lavoro dietro a questa mostra è un lavoro di collaborazione – aggiunge Bracco – Tutte le discipline coinvolte sono materie Stem, credo quindi che i giovani possano trovare qui degli spunti per il loro percorso futuro". 
