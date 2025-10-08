spot_img
mercoledì 8 Ottobre 2025
Italia U21 passione… pirati: Baldini li fa allenare con una benda sull’occhio

(Adnkronos) –
È l'Italia Under 21, ma sembra una ciurma di pirati. Durante il raduno degli Azzurrini, attesi dalle sfide a Svezia e Armenia, partite di qualificazione ai prossimi campionati Europei di categoria, il ct Silvio Baldini ha dato vita a un allenamento decisamente poco convenzionale, se non unico nel suo genere. L'ex allenatore, tra le altre, del Pescara ha radunato il gruppo e ha fatto mettere a ogni giocatore, dal portiere fino agli attaccanti, una benda sull'occhio. Un modo per migliorare riflessi e concentrazione, sforzandosi di ampliare i propri sensi e la percezione del 'pericolo' in campo e di una potenziale occasione da gol. Allendandosi in questo modo infatti i giocatori sono costretti a concentrarsi di più, seguendo le indicazioni tattiche più del pallone e faticando quindi di meno, migliorando anche l'equilibrio.  
