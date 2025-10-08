Imprese, La Barbera (commercialisti): “Con digitalizzazione burocrazia e corruzione zero”

(Adnkronos) – "In Sicilia abbiamo il problema di capire cosa significa transazione digitale, che per molte imprese è ancora la app, il sito, il software nuovo, quando invece è transizione di processi e di prodotti”. Va dritto al punto Nicolò La Barbera, presidente dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Palermo, durante la presentazione di 'Camera del futuro', il progetto di trasformazione digitale della Cciaa di Palermo ed Enna creato in collaborazione con InfoCamere e presentato oggi. “Se a livello manifatturiero la Sicilia non è ai primi posti, nella transizione dei processi possiamo fare grande salto di qualità, ma si deve capire da dove partiamo – aggiunge – In Italia partiamo da una situazione complessa dal punto di vista del debito procapite, circa 70mila euro a testa, produciamo molti interessi passivi e non abbiamo potenzialità per lo sviluppo futuro. Ma in questo momento la Sicilia è isola felice: abbiamo a disposizione 3 miliardi da spendere per accompagnare lo sviluppo turistico, imprenditoriale come digitalizzazione e agricolo”. La Barbera si è rivolto poi agli studenti presenti in sala: “E' adesso che il supporto delle nuove generazioni è importante: rimanete in Sicilia, state andando fuori tutti, ma chi resta rappresenta un valore aggiunto. Questa transizione digitale può essere una grande opportunità per le imprese e la digitalizzazione può aiutare tantissimo, soprattutto nei periodi di bassa stagione nei settori portuale, aeroportuale e alberghiero. Ma il digitale serve anche per tracciare il percorso e si eliminano le raccomandazioni. A Padova non chiama nessuno per raccomandare la propria pratica, è una questione di forma mentis: si manda una pec. Qui si chiama, ma la digitalizzazione ci fa uscire da questi atteggiamenti. Quindi, burocrazia zero, corruzione zero, raccomandazione zero e così i ragazzi restano qui, in una terra con grandissime potenzialità”.
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Fmi chiede all’Europa ‘uno zar del mercato unico’ per fare le riforme, è l’identikit di Mario Draghi
Imprese, La Barbera (commercialisti): “Con digitalizzazione burocrazia e corruzione zero”
(Adnkronos) – "In Sicilia abbiamo il problema di capire cosa significa transazione digitale, che per molte imprese è ancora la app, il sito, il software nuovo, quando invece è transizione di processi e di prodotti”. Va dritto al punto Nicolò La Barbera, presidente dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Palermo, durante la presentazione di 'Camera del futuro', il progetto di trasformazione digitale della Cciaa di Palermo ed Enna creato in collaborazione con InfoCamere e presentato oggi. “Se a livello manifatturiero la Sicilia non è ai primi posti, nella transizione dei processi possiamo fare grande salto di qualità, ma si deve capire da dove partiamo – aggiunge – In Italia partiamo da una situazione complessa dal punto di vista del debito procapite, circa 70mila euro a testa, produciamo molti interessi passivi e non abbiamo potenzialità per lo sviluppo futuro. Ma in questo momento la Sicilia è isola felice: abbiamo a disposizione 3 miliardi da spendere per accompagnare lo sviluppo turistico, imprenditoriale come digitalizzazione e agricolo”. La Barbera si è rivolto poi agli studenti presenti in sala: “E' adesso che il supporto delle nuove generazioni è importante: rimanete in Sicilia, state andando fuori tutti, ma chi resta rappresenta un valore aggiunto. Questa transizione digitale può essere una grande opportunità per le imprese e la digitalizzazione può aiutare tantissimo, soprattutto nei periodi di bassa stagione nei settori portuale, aeroportuale e alberghiero. Ma il digitale serve anche per tracciare il percorso e si eliminano le raccomandazioni. A Padova non chiama nessuno per raccomandare la propria pratica, è una questione di forma mentis: si manda una pec. Qui si chiama, ma la digitalizzazione ci fa uscire da questi atteggiamenti. Quindi, burocrazia zero, corruzione zero, raccomandazione zero e così i ragazzi restano qui, in una terra con grandissime potenzialità”.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.