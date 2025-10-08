spot_img
mercoledì 8 Ottobre 2025
“Ha morso un agente”, tre giorni di detenzione in più per attivista spagnola della Flotilla

(Adnkronos) – Il tribunale di Beer Sheva ha prorogato di tre giorni la detenzione di Raís Rigo Seruya, cittadina spagnola che ha partecipato alla flottiglia Sumud diretta a Gaza. È sospettata di aver aggredito un pubblico ufficiale e di aver causato lesioni, dopo che i funzionari dell'Israel Prison Service (Ips) hanno affermato che ha morso un dipendente durante l'arresto.  Seruya ha negato le accuse, affermando che stava cercando di separare il suo compagno dalle guardie che lo avevano aggredito durante la detenzione. Il suo avvocato ha chiesto al rappresentante della polizia se i filmati delle telecamere di sicurezza che avevano ripreso l'incidente fossero stati esaminati. L'agente ha ammesso che le registrazioni non erano in possesso della polizia e non erano state esaminate. 
