(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha svolto in Cdm "tre informative in merito al ricorso alla decretazione d'urgenza, all'istruttoria sugli schemi di direttive europee e agli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità (decreto Caivano-bis)''. E' quanto si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi. Raccontano che Meloni abbia fatto un appello-richiamo ai ministri a limitare il ricorso ai decreti legge.
Governo, richiamo di Meloni in Cdm: limitare ricorso ai decreti legge
