spot_img
mercoledì 8 Ottobre 2025
spot_img

Cristiano Ronaldo, patrimonio record: è il primo calciatore miliardario

adn-ultimora
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Cristiano Ronaldo è il primo calciatore ad entrare nel club dei miliardari. Secondo 'Bloomberg' il patrimonio del quarantenne portoghese ammonta a 1,4 miliardi di dollari, circa 1,2 miliardi di euro. L'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha superato il miliardo grazie ai ricchi contratti Armani e Nike, al suo brand CR7 e a investimenti finanziari, ma a fare la differenza per raggiungere il traguardo del miliardo sono stati i contratti sottoscritti con l'Al-Nassr.  Il suo trasferimento al club saudita nel gennaio 2023 gli ha fruttato circa 200 milioni di dollari. Lo scorso giugno ha poi firmato un prolungamento del contratto dal valore di oltre 400 milioni di dollari.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie