Calcio paralimpico, Ellera di Corciano sede del campionato regionale: sabato i test match a Foligno

Sabato 11 ottobre, a partire dalle ore 10, lo stadio Enzo Blasone di Foligno ospiterà i test match del campionato umbro-marchigiano di calcio paralimpico FIGC-DCPS. All’evento, che vedrà la partecipazione delle principali autorità cittadine tra cui il sindaco Stefano Zuccarini e l’assessore Michela Schiarea, prenderanno parte quindici squadre.

Quattro le nuove società che si aggiungono quest’anno: AC Perugia Calcio 1905, ASD Foligno 1928 (padrone di casa), ASD Atletico BMG e Tiber-Media Valle del Tevere. Si uniranno alle formazioni già iscritte: ASD Ellera Calcio, ASD Nuova Alba, ASD Pontevecchio, Polisportiva Anthropos di Civitanova Marche, ASD Angelana, ASD Superga 48 (campione regionale in carica di secondo livello) e ASD Junior Castello, campione regionale di terzo livello e terza classificata alle finali nazionali di Tirrenia.

«Il numero e la crescita delle squadre umbre risulta davvero impressionante – sottolinea Armando Marcucci, delegato regionale FIGC-DCPS – tanto è vero che ha raggiunto il numero delle squadre toscane e superato quelle marchigiane».

I test match serviranno ad attribuire i livelli delle squadre, una sorta di classificazione tra serie A, B e C. Il campionato vero e proprio inizierà a novembre con sede fissa a Ellera di Corciano. Una giornata si disputerà allo stadio Renato Curi di Perugia, mentre un’altra trasferta è prevista nelle Marche, nell’impianto di Monte San Giusto.

Possibile anche l’adesione dell’US Arezzo Calcio, che si iscriverebbe in Umbria per ragioni logistiche grazie all’interessamento della vicesindaca Lucia Tanti e dell’assessore allo Sport Federico Scapecchi. In corsa anche l’Orvietana, per la quale si è particolarmente attivata la sindaca Roberta Tardani.

Il campionato FIGC-DCPS ha ricevuto numerosi riconoscimenti da FIFA e UEFA, tra cui il recente World Football Summit Award, che sarà consegnato il 15 ottobre a Madrid.