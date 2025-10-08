spot_img
mercoledì 8 Ottobre 2025
spot_img

Alessandro Borghese confessa: “Ho un figlio 19enne ma non l’ho mai incontrato”

adn-ultimora
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Alessandro Borghese ospite di BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli, ha parlato del figlio che non ha mai incontrato. Lo chef ha raccontato: "Sono papà di un maschio di 19 anni che però non ho mai conosciuto".  "Sono un superpapà responsabile quindi seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita insieme a mia moglie", ha spiegato Borghese che ammette essere stato un "errore di gioventù".  Lo chef ha raccontato di aver scoperto dopo della gravidanza: "Non è facile coniugare le due cose, lui sta all'estero quindi è complicata. Io sono un personaggio pubblico, non mi nascondo". Il giovane figlio sa chi è il padre ma non ha mai chiesto di incontrarlo: "Lui sa chi sono io, ma ancora non c'è stata l'opportunità di incontrarci, ma nella vita non si sa mai", ha concluso Borghese.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie