Al Quasar Village di Corciano torna il D-day 4 per celebrare gli amici a quattro zampe

Sabato 11 e domenica 12 ottobre esposizione canina regionale e sfilata canina amatoriale, caccia al tartufo, sheepdog show con Mattia Monacchini, giochi e gadget per tutti. Special guest Massi (Massimiliano Simari) e il suo fedele amico peloso Mino, per il firmacopie del libro ‘Perché mi vuoi bene’

Due giornate dedicate agli amanti degli animali, in particolare dei cani, sabato 11 e domenica 12 ottobre al Quasar Village di Corciano che ospita il D-day 4, quarta edizione dell’evento nato per celebrare il prezioso legame tra gli umani e i loro amici a quattro zampe: al Villagio delle casette, dalle 10, apriranno gli stand dove saranno presenti i principali allevamenti e associazioni cinofile, ma il programma sarà davvero ricco, a partire dalla terza esposizione canina regionale, a cura del Gruppo cinofilo perugino, sabato alle 11: in gara splendidi esemplari di razza, riconosciute da Enci-Fci e alle 16 sarà proclamato il ‘Best in show’, il vincitore assoluto dell’esposizione; seguiranno esibizioni di discipline sportive Enci (dimostrazioni cinofile di Obbedienza, Ricerca persone, Agility dog) con la partecipazione di Anna Barberini & Stella e Giuseppe Radicchi & Luna.

Spazio, poi, alla ‘Caccia al tartufo’, in collaborazione con Urbani tartufi, Quasar baby e Facciamo festa Perugia: dalle 16 indovinelli, prove di abilità e una vera caccia al tesoro con protagonisti bambini, famiglie e cani, per scoprire insieme, in maniera divertente ed educativa il mondo della trifola. Non mancheranno ‘premi golosi’, gadget e, in entrambe le giornate, ‘Bau gelato party’, gelato artigianale gratuito per cani.

Domenica 12 da segnalare la presenza di un duo unico: alle 16 special guest Massi e Mino, ovvero Massimiliano Simari, che presenta e firma le copie del suo secondo libro ‘Perché mi vuoi bene’, accompagnato dal suo fedele amico peloso Mino: il creator milanese, che è tra i più seguiti sui social, dove i suoi video sono diventati un fenomeno virale da centinaia di milioni di visualizzazioni, torna a raccontare le avventure della sua famiglia e del suo American bully, dalle prime corse ai grandi sogni; le esperienze raccolte nel libro, così, diventano lo spunto per riflettere sul viscerale rapporto che può nascere tra un ‘due zampe’ e un cane. Altro appuntamento imperdibile sarà, a seguire, quello con Mattia Monacchini e i suoi straordinari Border Collie, una spettacolare esibizione di lavoro con le oche di razza Tolosa, alle 16.30, nel parcheggio esterno.

Chiuderà la quarta edizione del D-day la sfilata canina amatoriale, un vero e proprio red carpet su cui sfilare con il proprio amico a quattro zampe e vincere simpatici premi conquistando il titolo di ‘Musetto più simpatico’ e ‘Il peloso più bello’. Per partecipare basterà compilare il modulo di iscrizione entro le ore 20 di sabato 11 ottobre e consegnarlo alla postazione multiservizi Helpy, dalle 12 alle 13 e dalle 16 alle 20, oppure telefonando allo 075.5172071, al 351.4635499 (anche su WhatsApp) o ancora scrivendo a info.quasar@pthafactor.it (regolamento completo: www.quasarvillage.it/d-day-4-2179/). I primi tre di ogni categoria saranno premiati direttamente da Massimiliano Simari e ci saranno omaggi per tutti i partecipanti.