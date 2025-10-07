Sané, rissa con alcuni tifosi all’Oktoberfest: “Mi hanno provocato”

(Adnkronos) –
Rissa per Leroy Sané all'Oktoberfest. L'attaccante tedesco è tornato a Monaco di Baviera in visita al festival tedesco, dopo i suoi anni al Bayern Monaco, ed è stato preso di mira da alcuni tifosi, che lo hanno provocato fino alla reazione del giocatore. Ne è scaturita una vera e propria rissa che ha richiesto l'intervento della sicurezza. A spiegare l'accaduto è stato lo stesso giocatore, volato in Turchia al Galatasaray la scorsa estate: "Alcune persone mi hanno provocato e insultato per molto tempo all'interno del tendone del festival", ha raccontato alla Bild, "e così anche la mia squadra. Ho risposto e le cose mi sono surriscaldate fino a che mi hanno spintonato e da lì è scoppiata una rissa". Un comportamente che Sané stesso, in ogni caso, ha condannato: "Avrei dovuto rimanere più calmo e non reagire alle provocazioni. Ne sono consapevole e mi sarà sicuramente d'insegnamento per il futuro".
