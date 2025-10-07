Regionali Toscana, un solo candidato ‘impresentabile’ nel mirino della Commissione Antimafia

(Adnkronos) – Una sola candidatura è finita nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dalla stesso organismo parlamentare sulle eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista della elezioni regionali che si terranno in Toscana il 12 e il 13 ottobre. E' stata la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, in apertura della seduta odierna, a comunicare l'esito delle verifiche svolte alla ricerca dei cosiddetti 'impresentabili'. "All'esito delle verifiche svolte dalla Commissione risulta in violazione del codice di autoregolamentazione una candidatura", ha detto Colosimo facendo riferimento alla "candidatura di Roberto Bardelli, candidato al consiglio regionale della Toscana per la lista Lega Salvini Toscana Popolo della famiglia. Nei confronti del predetto candidato il Tribunale di Arezzo ha emesso una sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, commesso in data antecedente al 30 aprile 2016; la difesa del candidato ha proposto appello e la relativa udienza è fissata il 22 dicembre 2025".

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)