(Adnkronos) – Fratelli d'Italia 'blinda' Edmondo Cirielli come candidato-governatore del centrodestra in Campania. Con una nota il partito di via della Scrofa sottolinea: ''Il candidato che Fratelli d'Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli". "Profondamente radicato sul territorio", si sottolinea nel comunicato,'' ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra''. Cirielli, a quanto apprende l'Adnkronos, starebbe preparando 8-9 liste per la corsa alle Regionali e fonti parlamentari della maggioranza assicurano che l'ex ministro Gennaro Sangiuliano, ora corrispondente della Rai a Parigi, potrebbe scendere in campo all'ombra del Vesuvio e correre come capolista di Fratelli d'Italia in Campania.
Regionali Campania, FdI ‘blinda’ Cirielli. Ipotesi Sangiuliano capolista
