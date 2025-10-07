LeBron James, oggi la sua “Second Decision”. Ipotesi ritiro

(Adnkronos) – Cresce l'attesa per "The Second Decision" di LeBron James. Il cestista statunitense ha annunciato che oggi, martedì 7 ottobre, arriverà "la decisione di tutte le decisioni", come scritto sul proprio profilo Instagram. James ha infatti pubblicato un video sul suo account ufficiale in cui si mostra mentre si siede con sguardo pensieroso, ovviamente con un canestro come sfondo. Possibile che la sua "Second Decision", che ha anche lanciato come hashtag, sia della stessa portata della sua prima storica, quando nel 2010 comunicò la volontà di lasciare Cleveland e di volare a Miami. In molti però sospettano che la stella dei Los Angeles Lakers, 40 anni, abbia intenzione di ritirarsi al termine della prossima stagione. Una prospettiva che ha fatto disperare tifosi e appassionati, che si sono riversati sui social. Non resta che aspettare.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)