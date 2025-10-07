spot_img
martedì 7 Ottobre 2025
Germania, accoltellata neosindaca Spd Iris Stalzer: è in condizioni gravissime

(Adnkronos) – Iris Stalzer, neoeletta sindaca di Herdecke, nella regione tedesca del NordReno Vestfalia, è stata trovata in casa con gravissime ferite da arma da taglio. A darne notizia alla Dpa sono state fonti delle forze di sicurezza locali. Stalzer, socialdemocratica, ha vinto al ballottaggio il mese scorso alle elezioni locali che si sono svolte nel NordReno Vestfalia.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

