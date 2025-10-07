Corciano Castello di Vino: tredici anni di passione che continuano a crescere

Si è chiusa con un bilancio più che positivo la tredicesima edizione di Corciano Castello di Vino, che anche quest’anno ha saputo richiamare nel borgo migliaia di visitatori, turisti, appassionati e wine lovers. Per tre giorni Corciano è tornato a trasformarsi in un grande percorso sensoriale a cielo aperto, tra degustazioni, arte, musica e momenti di incontro che hanno animato il centro storico dal 3 al 5 ottobre.

La manifestazione, promossa dall’associazione Corciano Castello di Vino, ha confermato il suo ruolo di riferimento nel panorama degli eventi enogastronomici umbri, riuscendo ancora una volta a coniugare la valorizzazione delle eccellenze del territorio con una forte partecipazione della comunità locale.

«Questa tredicesima edizione ci restituisce la conferma di quanto Corciano Castello di Vino sia diventato un punto di riferimento non solo per gli appassionati di vino, ma per l’intera comunità – commenta Bruno Nucci, presidente associazione organizzatrice – Siamo riusciti a portare avanti il nostro spirito innovativo, introducendo nuove esperienze come lo spazio cocktail di vino e il percorso Wine Plus, senza mai perdere il legame con la tradizione e con il territorio. Il risultato di questi tre giorni è frutto del lavoro instancabile delle associazioni e dei volontari corcianesi, che rappresentano la vera forza della manifestazione. Ogni anno riusciamo a migliorarci perché c’è una squadra che crede in questo progetto e nella sua capacità di far crescere Corciano, valorizzando il borgo e le eccellenze che lo rendono unico».

Questi i premi Corciano Castello di vino assegnati a chiusura della manifestazione durante la cena finale ospitata nella caratteristica Taverna del Duca.

I vincitori – Miglior Bollicina alla Cantina Madrevite con “Futura”, a seguire Cantina Carini con “Mon Père” e Cantina Casali del Toppello con “X Sar”; Miglior bianco alla Cantina Madrevite con “Reminore”, a seguire Cantina Carini con “Poggio Canneto” e Cantina Pucciarella con “Arsiccio”; Miglior Rosato alla Cantina Poggio Santa Maria con “Rosato Colli del Trasimeno 2024”, a seguire Cantina Duca della Corgna con “Martavello” e Cantina Carini con “Le Cupe”; Miglior rosso alla Cantina Carini con “Oscano”, a seguire Cantina Duca della Corgna con “Divina Villa” e Cantina Pucciarella con “Trasimeno Gamay”. Premio Miglior cantina partecipante assegnato dalla Giuria Popolare alla Cantina Carini.

In tutto sono 18 le cantine, 12 gli stand lungo le vie e 250 i volontari corcianesi che hanno collaborato alla realizzazione della tre giorni. Le cantine che hanno partecipato alla tredicesima edizione: Coldibetto, Duca della Corgna, Morami, Casali del Toppello, Il Poggio, Pucciarella, Terre del Carpine, Berioli, Cantina Nofrini, Azienda agraria Carlo e Marco Carini, La Casa dei Cini, Poggio Santa Maria, Madrevite, Agricola Casaioli. Presenti anche le cantine ospiti Terre de’ Trinci, Vigne di qualità, Lungarotti e Daniele Rossi.

Grande successo anche per le novità di quest’anno: lo spazio dedicato ai cocktail di vino e il nuovo percorso di degustazione Wine Plus, che ha permesso di scoprire i vini di eccellenza delle cantine partecipanti, hanno riscosso un notevole apprezzamento da parte del pubblico. Ampio consenso anche per la mostra di Callie Moor, alla sua prima esposizione italiana, che ha arricchito l’offerta culturale dell’evento insieme ai momenti musicali, agli incontri con le glorie del Perugia Calcio e agli Stati Generali del Vino.

A chiudere questa edizione anche la consueta attenzione verso la solidarietà e la valorizzazione del patrimonio locale: parte dei proventi sarà infatti destinata al reparto di Oncologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, mentre l’associazione ha contribuito già al restauro delle statue dei leoni di Corciano insieme alla Fondazione Perugia.

