(Adnkronos) – "Io e Romina come i Coma_Cose? Non abbiamo nulla in comune, abbiamo due stili musicali e due storie professionali completamente diversi. Chi ha inventato questa similitudine cercava un titolo ad effetto''. Così Al Bano Carrisi all'Adnkronos, commentando l'annuncio della separazione sentimentale e artistica dei Coma_Cose. Il Leone di Cellino, che ora si trova in vacanza con i nipotini a Zagabria, svela anche un particolare inedito che riguarda la partecipazione dei Coma_Cose allo scorso Festival di Sanremo. Il cantante racconta che quando si è trattato di scegliere la cover e il duetto dei Coma_Cose per la serata del venerdì, il maestro Enrico Melozzi, che ha guidato l'orchestra sanremese per Fausto e California durante il Festival, aveva contattato Al Bano per sondare la possibilità di una sua partecipazione accanto ai due. Ma Al Bano rifiutò e infatti i Coma_Cose cantarono 'L'estate sta finendo insieme a Johnson Righeira. ''Non me la sono sentita – spiega Al Bano – non solo perché abbiamo generi musicali e storie completamente diversi ma anche perché, siccome Carlo Conti non mi aveva voluto in gara, non mi andava di rientrare all'Ariston dalla finestra. Con i Coma_Cose – aggiunge Al Bano – siamo agli antipodi, non solo nel canto ma anche nel look e nello stile di vita". "Questo non significa – tiene a precisare – che io e Romina siamo migliori di loro ma semplicemente che non trovo similitudini tra noi e loro'', conclude. (di Alisa Toaff)
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Al Bano: “Coma Cose come me e Romina? Siamo agli antipodi”
(Adnkronos) – "Io e Romina come i Coma_Cose? Non abbiamo nulla in comune, abbiamo due stili musicali e due storie professionali completamente diversi. Chi ha inventato questa similitudine cercava un titolo ad effetto''. Così Al Bano Carrisi all'Adnkronos, commentando l'annuncio della separazione sentimentale e artistica dei Coma_Cose. Il Leone di Cellino, che ora si trova in vacanza con i nipotini a Zagabria, svela anche un particolare inedito che riguarda la partecipazione dei Coma_Cose allo scorso Festival di Sanremo. Il cantante racconta che quando si è trattato di scegliere la cover e il duetto dei Coma_Cose per la serata del venerdì, il maestro Enrico Melozzi, che ha guidato l'orchestra sanremese per Fausto e California durante il Festival, aveva contattato Al Bano per sondare la possibilità di una sua partecipazione accanto ai due. Ma Al Bano rifiutò e infatti i Coma_Cose cantarono 'L'estate sta finendo insieme a Johnson Righeira. ''Non me la sono sentita – spiega Al Bano – non solo perché abbiamo generi musicali e storie completamente diversi ma anche perché, siccome Carlo Conti non mi aveva voluto in gara, non mi andava di rientrare all'Ariston dalla finestra. Con i Coma_Cose – aggiunge Al Bano – siamo agli antipodi, non solo nel canto ma anche nel look e nello stile di vita". "Questo non significa – tiene a precisare – che io e Romina siamo migliori di loro ma semplicemente che non trovo similitudini tra noi e loro'', conclude. (di Alisa Toaff)
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.