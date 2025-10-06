Zverev, crisi senza fine: ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech

(Adnkronos) –

Alexander Zverev esce di scena a sorpresa al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco, numero 3 del mondo, è stato superato in rimonta dal francese Arthur Rinderknech, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 in due ore e un quarto di gioco. Pochi giorni fa, il tedesco aveva fatto discutere per un'affermazione sulla velocità del gioco nei vari tornei: "Odio quando la velocità del campo è la stessa ovunque. So che i direttori dei tornei si stanno muovendo in questa direzione, perché vogliono che Sinner e Alcaraz vincano sempre" aveva detto con tono polemico. Per poi aggiungere: "Abbiamo sempre avuto superfici diverse. Non si poteva giocare lo stesso tennis allo stesso modo su erba, cemento e terra battuta. Oggi si può giocare quasi allo stesso modo su ogni campo". Un attacco, nemmeno troppo velato, ai primi due giocatori del ranking Atp. Prima della sconfitta contro il numero 54 della classifica mondiale.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)