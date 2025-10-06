(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 4.4 oggi, lunedì 6 ottobre, nella zona della costa Marchigiana Pesarese in provincia di Pesaro Urbino alle 12.13 a una profondità di 8 km. Il sisma è stato individuato dalla sala Ingv di Roma. Stando alle segnalazioni sui social la forte scossa è stata sentita in tutta la zona. Nessun danno segnalato, per ora, scrivono i vigili del fuoco su X.
Terremoto oggi nelle Marche, la scossa 4.4 di magnitudo
