Milano, black out su linea metro 2: convogli bloccati in galleria

(Adnkronos) –
Black out nella linea 2 della metropolitana di Milano, la cosiddetta linea 'verde', che è stata momentaneamente sospesa. Diversi treni sono rimasti bloccati al buio in galleria. "Un problema elettrico ci ha costretto a sospendere momentaneamente il servizio della M2", spiega Atm in un avviso diramato via App. "Ci scusiamo con tutti i nostri passeggeri -prosegue l'avviso-. Stiamo lavorando per risolvere il problema e riaprire la linea nel più breve tempo possibile". Dopo il blocco, circolazione dei treni è ripresa per alcuni minuti, poi, è stata di nuovo sospesa.
