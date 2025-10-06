spot_img
lunedì 6 Ottobre 2025
spot_img

Maxi blitz contro il traffico internazionale di droga, 71 misure cautelari

adn-ultimora
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Traffico internazionale di droga, maxi blitz dei carabinieri con 71 misure cautelari in sei regioni italiane. L'operazione 'Termine' parte da Cagliari e riguarda tutta la Sardegna ma anche Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto e Marche.  I 71 provvedimenti emessi a vario titolo sono a carico di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco.  L’operazione interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. Oltre quattrocento carabinieri con il supporto dei reparti territorialmente competenti, e la partecipazione dei 'Cacciatori Sardegna', dei Nuclei Cinofili e dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.  

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie