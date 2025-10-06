L’8 e il 9 ottobre torna il Milano Audiovisual Forum

(Adnkronos) – Torna a Milano, i prossimi 8 e 9 ottobre, il Maf – Milano Audiovisual Forum, in contemporanea con la XIX HD Forum Conference, organizzata da HD Forum Italia, un punto di incontro tra broadcaster, aziende tecnologiche, università, creativi e studenti, con un programma che unisce visione, esperienze concrete e networking. L'evento vedrà Adnkronos come media partner ”La conferenza annuale di HD Forum Italia – spiega il presidente dell'HD Forum, Tonio Di Stefano – rappresenta un’occasione preziosa di confronto e di crescita per l’intera comunità di settore, uno spazio in cui condividere esperienze, idee e risultati concreti capaci di orientare il futuro del mercato. Se questo appuntamento è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento in Italia e in Europa, è grazie all’impegno, alla qualità e alla dedizione degli associati di HD Forum Italia, che con il loro lavoro quotidiano danno valore e credibilità al nostro progetto, che sta ampliandosi sempre di più, coinvolgendo anche realtà nuove, portatrici di rinnovamento e cambiamento. L’edizione di quest’anno vuole essere un nuovo passo avanti: un momento per rafforzare le relazioni, aprirci a collaborazioni sempre più diversificate e continuare a costruire insieme un percorso solido e condiviso verso l’innovazione audiovisiva” Al centro dell'edizione 2025 numerose tematiche, come news e informazioni; sport e grandi eventi e intrattenimento e creatività. L’ecosistema dell’informazione è sempre più condizionato da algoritmi, metriche digitali e intelligenza artificiale. Le sessioni dedicate analizzeranno come combattere la disinformazione, garantire la content authenticity e costruire un rapporto di fiducia con il pubblico. Un focus sarà riservato anche ai nuovi modelli editoriali e agli strumenti di governance che stanno ridefinendo la produzione e il giornalismo. Lo sport rappresenta oggi uno dei laboratori più avanzati per l’innovazione audiovisiva. Si parlerà di nuove tecnologie, produzione premium, remota e utilizzo delle reti 5g e come la tecnologia abilita nuove modalità di racconto, anche e soprattutto in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Esperti di broadcaster e partner tecnologici mostreranno come le nuove piattaforme stiano cambiando l’esperienza live e informativa, rendendola più coinvolgente e interattiva. Dal cinema alle serie, fino ai contenuti brevi e multi-piattaforma, l’intrattenimento è al centro di una trasformazione radicale. Verranno esplorati gli studi virtuali e la realtà aumentata, anche attraverso l’uso dell’IA generativa. Grande rilevanza verrà data alle logiche di ecosostenibilità e nuovi processi di procurement, necessari per sostenere tutto il settore dei Media. Sarà poi dedicato uno spazio importante alle nuove forme di consumo audiovisivo e alle strategie creative per ingaggiare pubblici sempre più frammentati. Un’occasione di confronto e crescita per il settore.
L’8 e il 9 ottobre torna il Milano Audiovisual Forum
