Formentera, uccisa un’italiana di 45 anni: sospetti sul compagno

(Adnkronos) – Un a donna italiana di 45 anni è stata uccisa a Formentera. La Guardia Civil sta indagando sull'omicidio, ha riferito il Diario de Ibiza, secondo cui gli inquirenti sospettano un caso di violenza di genere e che la donna sia stata accoltellata dal compagno a Es Pujols. La testata giornalistica locale specifica che entrambi sono italiani e residenti nell'isola, aggiungendo che la donna viveva da anni a Formentera con un figlio nato da una precedente relazione. "Non possiamo tollerare alcuna forma di violenza contro le donne", ha scritto oggi sui social media la governatrice regionale, Marga Prohens. Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona – a quanto si apprende – si mantiene in contatto con le autorità spagnole che stanno seguendo il caso e ha espresso massima vicinanza ai familiari della connazionale, mettendosi a disposizione per ogni possibile assistenza consolare.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)